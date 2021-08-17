Вторник, 17 Августа 2021 21:45

АрмИнфо. МИД Армении подверг резкой критике действия ВС Азербайджана у своих границ, приведшей к гибели двух армянских военнослужащих.

Так, в заявлении МИД РА обратили внимание на то, что 16 августа вооруженные силы Азербайджана осуществили провокации в приграничных районах Республики Армения, в районе населенного пункта Ерасх, у озера Сев Лич в Сюнике и в направлении Гегаркуникской области, нацелившись на гражданское население приграничных районов.

При этом официальный Ереван добавил, что стрельба ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия на участке Сотк Гегаркуникской области продолжилась и 17 августа.

«Выстрелом снайпера ВС Азербайджана, 16 августа, на участке Ерасх был смертельно ранен военнослужащий ВС Армении Ваган Татосян, а на Гегаркуникском направлении военнослужащий Арман Акобян. 17 августа один военнослужащий ВС РА получил огнестрельное ранение», - отметил во внешнеполитическом ведомстве, выразив глубокие соболезнования и поддержку членам семей и родственникам погибших, а получившему ранение военнослужащему желаем скорейшего выздоровления.

«Примечательно, что эти действия сопровождаются угрозами со стороны высшего руководства Азербайджана о применении силы против суверенитета и территориальной целостности Армении и Арцаха.

Решительно осуждаем провокационные действия Азербайджана, целью которых является срыв усилий по деэскалации, угроза региональной безопасности и миру, предотвращение возобновления мирных переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также срыв разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Республика Армения будет последовательно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и право народа Арцаха на самоопределение и проживание на своей родине», - подытожили в МИД Армении.