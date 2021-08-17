Вторник, 17 Августа 2021 20:21

АрмИнфо.Армянский парламент 17 августа на внеочередном заседании во втором и окончательном чтении принял проект об изменениях в закон "Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизведению и использованию экосистемы озера Севан".

Заседание было созвано по инициативе правительства. Проектом, одобренным правительством 6 августа, предлагается в оросительный период 2021 года установить максимальный годовой объем попусков воды на орошение из озера Севан в размере 245 млн. куб. м. вместо прежних 170 млн. куб. Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, законодательная инициатива направлена на частичное смягчение дефицита в оросительной воде земель, получающих воду из деривационной системы Севан-Раздан. Так, по положению на 1 августа текущего года заполненность сравнительно крупных водохранилищ составляла 226.21 млн. куб.м, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 125.77 млн. куб.м (было примерно 351 млн куб.м.). Помимо этого, по его словам, из-за жаркой погоды и малого количества осадков, в реках Мармарик, Раздан, Кассах и Азат резко сократился сток воды, и для восполнения нехватки воды попуски из Севана и водохранилищ республики на оросительные нужды в этом году начались раньше запланированного срока - на 10 дней раньше, чем в прошлом году, и за этот период объем попусков уже составил 19 млн. куб.м. Попуски из разрешённых законом 170 млн.куб.м на 1 августа составили порядка 157 млн,куб.м, а ежедневные попуски воды из озера составляют 2-2,5 млн куб.м.

По словам главы Водного комитета, орошение 31,4 тыс. га земель пятью водопользователями, действующими в ирригационной системе Севан - Раздан, осуществляется за счет водозабора Мармарикского, Апаранского, Азатского водохранилищ, реки Раздан, озера Севан, работы насосных станций Мхчян и Ранчпар. При этом максимальная наполненность 12 крупных водохранилищ в Армении в 2021 году составила 526,7 млн. куб.м., в сравнении с максимальной наполненностью прошлого года дефицит составил 140,8 млн. куб.м. "По положению на 15 августа объём попусков воды из озера Севан составил 168,244 млн.куб.м. (в 2019 года за тот же период 99,825 млн.куб.м., в 2020 году - 115,858 млн куб.м.). За отчетный период по тоннелю Арпа - Севан в озеро было переброшено 133,833 млн. куб.м. (148,246 млн.куб.м в 2019 году, и 165,385 млн.куб.м. в 2020 году)", - сообщил председатель Водного комитета.

Оппозиционные фракции заявили, что выступают против законодательной

инициативы, поскольку считают, что увеличение попусков воды из Севана

грозит заболачиванием озера.

Тем не менее, правящее большинство проголосовало "за" проект, в результате чего объём попусков воды из Севана будет увеличен до 75 млн куб.м.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера планируется повысить до оптимальных 1903,5 м.