Вторник, 17 Августа 2021 20:21

АрмИнфо. Театральная труппа Армении в сентябре этого года отправится в белорусский город Брест для участия в XXV международном театральном фестивале <Белая Вежа>.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), согласно приказу главы ведомства Ваграма Думаняна, Армения будет представлена на фестивале спектаклем <Гардения> по одноименной пьесе молодого польского драматурга Эльжбеты Хованец Русского драматического театра им. К. Станиславского. Режиссером представления выступил Гор Маркарян.

<Гардения> имеет высокую художественную ценность, прежде всего, благодаря повествовательности, а также ясному, острому, казалось бы, простому языку диалогов>, - говорится в сообщении МОНКС. Роли в спектакле исполняют Татевик Мелконян, Елена Варданян, Айарпи Зурначян, Рипсиме Наапетян. Художественное оформление и костюмы выполнены Нелли Барсегян, музыкальное оформление к спектаклю подобрал Гор Маркарян.

Согласно источнику <Белая Вежа> - самый престижный театральный фестиваль Беларуси, на который приглашают не только драматические, но и кукольные театры. Кроме того, в фестивальной афише 2021 года будут представлены пластические, балетные и музыкальные постановки.

Отметим, что XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" пройдет в Бресте с 10 по 18 сентября. Юбилейный форум посвящен 30-летию создания Содружества Независимых Государств и проводится при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. В фестивальной афише заявлены 22 театра из 7 стран - Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана. Постановки пройдут на трех площадках - в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, Брестском театре кукол и областном Дворце культуры профсоюзов.