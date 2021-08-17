Вторник, 17 Августа 2021 20:20

АрмИнфо.В случае если бы в ходе предвыборной кампании блоки "Айастан" и "Честь имею" воздержались бы от агрессивно-угрожающей риторики, "Гражданский договор" набрал бы не более 42-45% голосов избирателей. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

"Эти цифры прекрасно известны самому Николу Пашиняну и его партии. Поскольку именно они высветились в результате опросов проведенных в данный период правящей партией. Именно агрессивная риторика оппонентов Пашиняна не понравилась части нашего общества, обеспечив Пашиняну 54% голосов. В свою очередь Серж Саргсян и Роберт Кочарян уже сами убедились, что придерживаясь исключительно политической риторики до внеочередных выборов, тем более в ходе предвыборной кампании их силы смогли бы зарегистрировать по итогам выборов гораздо лучшие результаты", - подчеркнул он.

Таким образом, заручиться в очередной раз политическим большинством в парламенте Пашиняну, на взгляд политика, собственноручно помогли именно Кочарян с Саргсяном, а не он, представляющий политическую силу с совершенно иными взглядами и подходами и никоим образом не разделяющий многие подходы действующей власти. При этом, он отметил, что все три, представленные сегодня в НС силы, были у власти прежде и находятся у власти сегодня. Именно эти три силы построили с той же Россией те отношения, которые у Армении есть сегодня и, соответственно они же несут ответственность за, весьма далекую от нормальной, сегодняшнюю ситуацию в стране.

Никоим образом не являясь сторонником враждебных отношений с Москвой, Саркисян подчеркнул, что Россия имеет немалое влияние в регионе и будет пытаться его сохранить. На его взгляд, Армении необходимо делать встречные шаги в направлении подходов, по которым у Еревана и Москвы есть общие интересы. Другой вопрос, что в направлении подходов, по которым этих общих интересов нет, Армении необходимо пытаться отношения с Россией диверсифицировать.

"Сегодня есть целый ряд факторов, позволяющих уверенно утверждать, что любой трехсторонний документ с Россией и Азербайджаном для Армении является ловушкой. И в этом мое мнение категорически не совпадает с мнением всех трех парламентских сил. Документ от 9-го ноября по сути не работает и не работает в ущерб Армении. А Москва не делает абсолютно ничего с целью, чтобы он заработал. Более того, не выполняет отведенную ей этим документом роль арбитра. При этом, данный документ никоим образом не является документом о капитуляции Армении. Именно поэтому Алиев дергается при каждом упоминании поставок вооружений в Армению. Алиев боится реванша, поскольку прекрасно понимает, что такая возможность сохраняется и при формировании соответствующего геополитического фона вполне может быть задействована", - подытожил политик.