Вторник, 17 Августа 2021 19:11

АрмИнфо. Близ села Ерасх вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, в 14:14 по местному времени в Араратский областной центр кризисного управления поступил сигнал о том, что близ села Ерасх, на приграничной территории, горит травяной покров. Площадь территории составила 5 га.

На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда. Сообщается, что пожар удалось потушить в 16:54.