Вторник, 17 Августа 2021 18:05

АрмИнфо.На границе обыденная служебная боевая деятельность Вооруженных сил. На граница такая ситуация, очевидцами которой вы являетесь каждый день.

Об этом 17 августа в Ошакане в беседе с журналистами заявил заместитель начальника Генерального штаба Армении Андраник Макарян, касаясь ситуации на передовой. На уточнение стоит ли ожидать дальнейшей эскалации ситуации, Макарян отметил: <Пока у нас есть такие соседи, как эти, напряженность будет всегда. Наша задача - всегда быть готовыми не только к ответным мерам, но и всегда быть готовыми подавлять их всеми методами>. При этом он отметил, что ситуация на границах Армении, в частности в направлении Ерасках и в Гегаркуникской области относительно спокойная. При этом он не стал раскрывать деталей относительно потерь противника.

На уточнение, противник этими действиями пытается продвинуться вперед в упомянутых направлениях или создает напряженность, Макарян заверил, что все это лишь напряженность, никаких попыток продвинуться вперед нет.

А на вопрос о процессе дислокации российских пограничников в Тавуше, последний отказался отвечать, подчеркнув, что этой информации у него нет.

В заключение он представил свое видение образа армянина: <В левой руке Библия, в правой - пулемет Калашникова. Таков наш образ до последнего вздоха. Должны жить и драться>.

Напомним, что утром 16 августа подразделения ВС Азербайджана прибегли к очередной провокации на участке Ерасха. В результате действий противника, погиб военнослужащий N-ской воинской части ВС РА, старший прапорщик Ваан Татосян (1975 г.р). Вечером того же дня, уже в направлении села Кут, в результате перестрелки погиб рядовой Арман Акопян (2002 г.р.).