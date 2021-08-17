Вторник, 17 Августа 2021 18:05

АрмИнфо. Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси направил Николу Пашиняну поздравительное послание в связи с его назначением премьер-министром Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в сообщении, в частности, говорится о том, что "несомненно, быстрые темпы глобального и регионального развития еще больше усиливают тесные консультации между двумя странами в целях установления мира и стабильности в регионе и процветания двух народов и подчеркивают необходимость расширения многосторонних отношений, особенно в области транспорта и энергетики".

"Уверен, что благодаря взаимным и последовательным усилиям предыдущих лет между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения сформировались дружественные, тесные и высокие отношения, которые основаны на доброй воле, взаимном уважении и исторических связях двух народов, которые в течение вашего срока пребывания в должности еще более будут развиваться и углубляться", - говорится в послании.