Вторник, 17 Августа 2021 18:03

АрмИнфо.Ошаканская битва как ключевое событие русско-персидской войны 1827-1828гг. в очередной раз продемонстрировала способность двух народов совместно противостоять внешней угрозе, со стойкостью и героизмом жертвовать собой ради общих интересов. Об этом 17 августа в Ошакане на торжественном мероприятии, приуроченном к 194-й годовщине Ошаканской битвы, заявил Временный поверенный в делах посольства России в Армении Алексей Синегубов.

<Подобно героическому подвигу наших предков в годы Великой Отечественной войны, на примере героев Ошаканского сражения мы можем смело учить молодежь патриотизму, защите национальных и патриотических ценностей. Обращаясь к событиям общей российско-армянской истории, мы отдаем дань памяти защитникам Святого Эчмиадзина. Хотел бы пожелать нашим братским народам мирного неба над головой и процветания>, - сказал Синегубов. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян также подчеркнул особую роль Ошаканской битвы в армяно-российских отношениях. По словам замминистра, это историческое событие показывает крепкую связь между двумя братскими народами.

<Во всех испытаниях армянский и русский народ сражались бок о бок, и я уверен, что армяно- российский союз будет длиться долгие годы и века. Уверен, издавна сложившиеся дружественные отношения между нашими народами будут продолжать развиваться в русле взаимопонимания и взаимной поддержки>, - отметил Мартиросян.

В свою очередь замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении Андраник Макарян подчеркнул, что со дня Ошаканской битвы прошли века, а русско-кавказская армия не понесла ни одного поражения на территории Кавказа благодаря поддержке и участию армянского населения

во всех войнах и вооруженных конфликтах.

<В рядах русско-кавказской армии выросли выдающиеся армянские полководцы, офицеры и генералы армянского происхождения. Сегодня вместе с вооруженными силами Армении вооруженные силы России в лице 102-й военной базы, миротворческого контингента, пограничных войск ФСБ РФ вместе с нами делают все, чтобы охранять и оборонять нашу Армению. Да здравствует многовековая, нерушимая, железобетонная дружба между Россией и Арменией>, - сказал Андраник Макарян.

Отметим, что мероприятие с участием должностных лиц Армении и России, представителей армянского и русского духовенства, военных, ветеранов, общественных, молодежных, казачьих организаций состоялась во вторник возле памятника <Героям Ошакана> в Армавирской области. Организаторами выступили посольство России в Армении, Русский дом в Ереване (Россотрудничество в Армении) и администрация Армавирской области.

В ходе торжественного митинга состоялось возложение венков и цветов к памятнику <Героям Ошакана>. Также память погибших за Родину почтили минутой молчания, а представители Армянской Апостольской и Русской Православной церквей провели службу.

Ошаканская битва 1827 года - одна из героических страниц русско-персидской войны, в ходе которой Восточная Армения была освобождена от персидского ига и присоединена к России. Тогда у армянского села Ошакан произошло кровопролитное сражение между армией наследника персидского престола Аббаса-Мирзы и русским войсковым отрядом под командованием генерал-лейтенанта Афанасия Красовского, который пришел на помощь осажденному персидскими войсками помощь Первопрестольному Святому Эчмиадзину. Вместе с русскими воинами в ожесточенной битве сражались и армянские добровольцы во главе с Католикосом Нерсесом Аштаракеци. Победа при Ошакане была увековечена в 1833-1834гг. памятником в честь свыше 1130 павших русских воинов. В апреле 2011 года монумент был торжественно открыт после реставрации.