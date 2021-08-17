Вторник, 17 Августа 2021 18:03

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать армянские позиции на разных участках границы.

Так, согласно Минобороны РА, 14:45 17 августа, ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позиция на гегаркуниском участке границе. Речь в частности идет о позициях ВС Армении, расположенных в направлении Сотка.

<В результате этих действий противника ранение получил один военнослужащий ВС Армении. Его жизни ничего не угрожает>, - отметили в МО Армении, добавив, что по положению на 16:30 стрельба продолжалась. В результате ответных действий, один военнослужащий противника погиб, еще один получил ранение.