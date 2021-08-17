Вторник, 17 Августа 2021 18:01

АрмИнфо.Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер- министра Республики Армения.

В послании, как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, говорится: "Уважаемый премьер-министр, хочу сердечно поздравить Вас с переназначением на пост премьер- министра Республики Армения.

Соединенное Королевство глубоко ценит наши двусторонние отношения и разделяет Ваше видение устойчивого экономического и демократического будущего Армении. Недавние парламентские выборы продемонстрировали приверженность Армении делу построения прочных демократических основ. Я рад, что Великобритания направила наблюдателей за выборами, чтобы укрепить доверие среди избирателей, и мы по- прежнему готовы оказывать постоянную практическую поддержку Вашей программе реформ.

Великобритания надеется на сотрудничество с Арменией в противостоянии глобальным проблемам, в первую очередь в сферах преодоления пандемии COVID-19 и изменения климата. Надеюсь приветствовать Вас в Глазго на саммите COP26 в ноябре этого года.

Хотел бы также подтвердить свою твердую поддержку полностью согласованному, устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. После конфликта 2020 года Великобритания была первой страной, оказавшей гуманитарную поддержку в рамках работы с МККК. Мы продолжаем оказывать помощь приграничным общинам с целью их восстановления.

Еще раз поздравляю Вас с переназначением. Надеюсь на продолжение нашей совместной работы и укрепление наших двусторонних отношений".