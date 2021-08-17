Вторник, 17 Августа 2021 16:43

АрмИнфо.Конверс Банк запустил новый вид кредитования – «Конверс-Фаст Плюс», в рамках которого малым и средним предприятиям предлагается финансирование в целях приобретения основных средств и пополнения оборотных средств, а также для текущих расходов, погашения кредиторской задолженности, что призвано способствовать развитию и расширению бизнеса.

Продукт предназначен для предпринимателей малого и среднего бизнеса, не являющихся клиентами Конверс Банка. Залог недвижимости не требуется. Кредит предоставляется на основе движения банковских счетов.

Максимальный размер финансирования - 25 млн драмов, максимальный срок - 36 месяцев.

Кредитование в рамках «Конверс-Фаст Плюс» в ближайшее время будет также доступно на онлайн-платформе Банка по финансированию малого и среднего бизнеса, что позволит бенефициарам получить доступ к финансовым средствам в короткие сроки, не посещая банк.

Онлайн-платформа для финансирования малого и среднего бизнеса: https://sme.conversebank.am/