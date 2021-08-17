Вторник, 17 Августа 2021 16:37

АрмИнфо.Из-за резкого снижения уровня воды в реках, питающих систему орошения Севан-Раздан, возник дефицит запланированной на год воды в размере 97,53 млн. куб.м. Он был восполнен за счет попуска воды из Севана, водохранилищ Апарана, Азата, Мармарика и механических средств производства воды.

Об этом 17 августа на внеочередном заседании парламента Армении заявил председатель Водного комитета Карен Саркисян, представляя проект об изменениях в закон "Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизведению и использованию экосистемы озера Севан".

Заседание было созвано по инициативе правительства. Проектом, одобренным правительством 6 августа, предлагается в оросительный период 2021 года установить максимальный годовой объем попусков воды на орошение из озера Севан в размере 245 млн. куб. м. вместо прежних 170 млн. куб. Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, законодательная инициатива направлена на частичное смягчение дефицита в оросительной воде земель, получающих воду из деривационной системы Севан-Раздан. Так, по положению на 1 августа текущего года заполненность сравнительно крупных водохранилищ составляла 226.21 млн. куб.м, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 125.77 млн. куб.м (было примерно 351 млн куб.м.). Помимо этого, по его словам, из-за жаркой погоды и малого количества осадков, в реках Мармарик, Раздан, Кассах и Азат резко сократился сток воды, и для восполнения нехватки воды попуски из Севана и водохранилищ республики на оросительные нужды в этом году начались раньше запланированного срока - на 10 дней раньше, чем в прошлом году, и за этот период объем попусков уже составил 19 млн. куб.м. Между тем, в водохранилищах Апаран, Азат и Мармарик - за отчетный период уже сформировался дефицит воды в 21.43 млн. куб.м. Министр окружающей среды Романос Петросян, в свою очередь, отметил, что, согласно мартовским прогнозам, ожидалось, что в этом году уровень озера Севан к концу июня достигнет самой высокой отметки за последние 60 лет. Вопрос в том, как указал министр, что в этом году был беспрецедентно высокий температурный фон и уже уровень озера Севан на 4 см ниже, чем за тот же период прошлого года. Попуски из разрешённых законом 170 млн.куб.м уже составили порядка 157 млн,куб.м, а ежедневные попуски воды из озера составляют 2-2,5 млн куб.м. Министры заверили, что по вопросу увеличения попусков воды они больше не обретаться в кабмин.

По словам главы Водного комитета, орошение 31,4 тыс. га земель пятью водопользователями, действующими в ирригационной системе Севан - Раздан, осуществляется за счет водозабора Мармарикского, Апаранского, Азатского водохранилищ, реки Раздан, озера Севан, работы насосных станций Мхчян и Ранчпар. При этом максимальная наполненность 12 крупных водохранилищ в Армении в 2021 году составила 526,7 млн. куб.м., в сравнении с максимальной наполненностью прошлого года дефицит составил 140,8 млн. куб.м.

Как сообщил Саркисян, с помощью насосных станций Мхчяна и Ранчпара запланированный объём производства воды за весь оросительный сезон составлял 14,8 млн.куб.м. Между тем, по положению на 1 августа фактические объёмы производства достигли 13,8 млн.куб.м. Для восполнения дефицита планируется произвести дополнительные 22,1 млн. куб.м. Все эти усилия приведут к дополнительной выработке электроэнергии в размере около 11 млн квт.ч, соответственно к новым расходам на электроэнергию на 450 млн. драмов.

"По положению на 15 августа объём попусков воды из озера Севан составил 168,244 млн.куб.м. (в 2019 года за тот же период 99,825 млн.куб.м., в 2020 году - 115,858 млн куб.м.). За отчетный период по тоннелю Арпа - Севан в озеро было переброшено 133,833 млн. куб.м. (148,246 млн.куб.м в 2019 году, и 165,385 млн.куб.м. в 2020 году)", - сообщил председатель Водного комитета.

13 августа инициатива S.O.S. Севан призвала правительство РА проявить волю и отозвать решение о дополнительном водозаборе из озера Севан. Отмечается, что дополнительный забор воды из озера Севан может быть обеспечен в случае засухи, что утверждено Правительством. "В 2021 году правительство Армении не принимало такого решения. Поэтому решение исполнительной власти о дополнительном водозаборе из Севана противоречит законодательству РА. Мы призываем к незамедлительным действиям, прежде всего, для обеспечения нормального орошения земель Араратской долины, столкнувшихся с дефицитом воды, путем прямого запрета на использование воды из глубоких колодцев Араратской долины, чтобы остановить водопользование со стороны 7 известных рыбных хозяйств, получивших незаконные разрешения до урегулирования ситуации, вплоть через суд. Мы призываем обеспечить положительный баланс в озере Севан", - заявили они.

Напомним, что 6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан. Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м. Однако, начиная с 2012 года, правительство ежегодно обращалось в парламент с предложениями об увеличении объемов забора воды. В итоге в 2012, 2014, 2017, 2018 годах из озера был осуществлен водозабор, почти в два раза превышающую установленную норму, в результате чего озеро недобрало 1,5 млрд куб.м воды. Как итог, снижение уровня озера привело к угрозе его заболачивания. В первом чтении предлагалось установить максимальный предел забора воды из озера в 170 млн куб.м. Однако затем после длительных обсуждений было принято решение о том, что при засухе правительство страны получит право на обращение в парламент с предложением о дополнительных попусках воды, и по этому запросу должен будет приниматься отдельный закон. При этом, исполнительный орган должен будет документально обосновать свою просьбу.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера планируется повысить до оптимальных 1903,5 м.