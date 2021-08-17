Вторник, 17 Августа 2021 13:28

АрмИнфо. Ереван обсуждает возможность открытия посольства в Уругвае, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян накануне на встрече с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижо, находящегося в Армении с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в ходе встречи Пашинян отметил теплоту отношений между Арменией и Уругваем в связи с чем ему было очень приятно узнать о решении Уругвая открыть посольство в Ереване. "Думаю, теплая, дружественная атмосфера, которая существует между нашими странами, и более чем позитивное восприятие, которое существует в Республике Армения по отношению к Уругваю, делает очень важным укрепление экономических отношений. Соглашение, подписанное между ЕАЭС и МЕРКОСУР, дает нам возможность приложить реальные усилия в этом направлении и добиться конкретных результатов",- отметил Пашинян.

Он выразил надежду на то, что открытие посольств придаст дополнительный импульс этому направлению отношений.

В свою очередь, министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижо отметил, что общение между странами фактически происходит очень легко, что "связано с наличием в Уругвае очень важной армянской общины, которая интегрирована в страну". "Исторических сходств между Уругваем и Арменией больше, чем географических различий. Во время встречи с Арменом Григоряном (и.о. главы МИД.ред.) я уже отмечал, что голос Уругвая всегда был также голосом Армении в мире. Именно поэтому я приветствую решение об открытии посольства Армении в Уругвае в ближайшем будущем, и мы уже проинформировали г-на Григоряна о нашем решении открыть посольство Уругвая в Республике Армения, а также о том, что нашим первым послом в Вашей стране будет дорогой друг Эдуардо Розенброк", - сообщил он. По его словам, в будущем между Арменией и Уругваем будут очень успешные торгово-экономические отношения.

Никол Пашинян подчеркнул, что Уругвай занимает особое место в сердце армянского народа как первое государство, официально признавшее Геноцид армян (1965 г.). Премьер-министр высоко оценил беспристрастную и конструктивную позицию Уругвая по нагорно-карабахскому конфликту, отметив, что Армения благодарна за принятую Сенатом Уругвая в октябре 2020 года резолюцию, осуждающую вовлечение Турцией наемников в войну, а также резолюцию Палаты представителей, осуждающую нарушения прав человека и бомбардировки гражданской инфраструктуры Азербайджаном.

Министр иностранных дел Уругвая отметил, что рад посетить дружественную Армению и иметь возможность обсудить перспективы сближения двусторонних отношений.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества. Была подчеркнута важность развития гуманитарных связей, стимуляции сотрудничества в области образования, науки, культуры и спорта.