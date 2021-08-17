Вторник, 17 Августа 2021 13:27

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян на встрече с председателем Совета культурного сотрудничества Индии, депутатом верхней палаты индийского парламента Винейем Прабхакар Сахасрабуддхе выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в двустороннем и многостороннем плоскостях, а также политическим диалогом на высоком уровне.

Как сообщает МИД РА, стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению и укреплению всестороннего армяно-индийского сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. Григорян отметил, что Индия, как влиятельный член международного сообщества, играет значительную роль в решении глобальных и региональных проблем. В свою очередь Виней Прабхакар Сахасрабуддхе сказал, что Армения является одним из надежных и важных партнеров Индии на евразийском пространстве.

Стороны в качестве перспективных сфер для углубления двустороннего сотрудничества выделили информационные технологии, сельское хозяйство, здравоохранение, оборону, а также сочли деятельность армяно-индийской межправительственной комиссии ключевой для реализации намеченных программ в экономической сфере.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха. Григорян высоко оценил принципиальное заявление МИД Индии в связи с ситуацией, созданной в результате проникновением азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Армянская сторона подчеркнула, что всегда поддерживала Индию в вопросах Джамму и Кашмира.

В свою очередь индийский политик подчеркнул важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В контексте расширения культурного сотрудничества Григорян высоко оценил деятельность Индийского культурного центра в Армении.

Стороны назвали символичным и свидетельствующем об армяно-индийской дружбы открытие памятника Махатме Ганди в Ереване.

Касаясь межпарламентского сотрудничества, стороны подчеркнули важность формирования групп дружбы в парламентах двух стран.