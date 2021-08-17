Вторник, 17 Августа 2021 13:26

АрмИнфо. Трем лицам предъявлено обвинение по делу о злоупотреблениях, совершенных бывшим главой общины Мегри при продаже прибрежной территории озера <Шамб> в Сюникской области.

Согласно СК РА, при сопоставлении полученных доказательств бывшему главе Мегри Мхитару Закаряну (ныне оппозиционный депутат от фракции <Армения> - ред.)и его заместителю предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 308 УК РА и ч. 1 ст. 314 УК РА. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Обвинение также предъявлено главному специалисту управления градостроительства, землепользования, сельского хозяйства и управления имуществом аппарата общины Мегри. Ему инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 38-308 и ч. 1 ст. 38-314 УК РА. С нег взята подписка о невыезде.

Закарян обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном мошенничестве. Он обвиняется в незаконном отчуждении земельного участка площадью в 0,4388 га. Следствие по уголовному делу завершено. Дело передано в суд.

После публикации данного сообщения СК Армении стало известно также о задержании заместителей мэра Гориса Менуа Овсепян и Ирины Йолян. Им предъявлены обвинения в присвоении или растрате в особо крупных размерах. Менуа Овсепян обвиняется также в использовании служебной или иной связи с использованием служебного положения, принуждении к отказу от участия в предвыборной агитации или препятствовании агитации.

Заметим, что чиновники как общины Мегри, так и Гориса критиковали действия властей в связи с ситуацией на границах Сюникской области РА. Оппозиция квалифицирует действия властей в отношений ряда глав общин Сюникской области в качестве политического преследования