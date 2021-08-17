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 Вторник, 17 Августа 2021 12:45
Марианна Мкртчян

Омбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границ

Омбудсмен Армении: Власти Азербайджана не скрывают - вооруженные нападения направлены на оказание влияния на процессы делимитации и демаркации границ

АрмИнфо.Азербайджанские власти действуют с явными нарушениями международных правил с самого начала и несут ответственность за убийство 2 военнослужащих Армении 16 Августа в Ерасхе и Гегаркунике, за нарушение их права на жизнь. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

В этом контексте Защитник прав человека привлек внимание на контекст ситуации и по крайней мере  перечисли шесть фактов незаконных действий Вооруженных сил Азербайджана.

В частности, он обратил внимание на то, что: ВС Азербайджана вторглись и незаконно обосновались на суверенной территории Республики Армения (в Гегаркуникской и Сюникской областях); после 9 ноября 2020 г. физически находятся на землях, которые, на основании законных документов, по праву собственности принадлежат жителям РА или являются собственностью общины (дома, луга, пахотные земли, пастбища); регулярно производят обстрелы сел, создавая реальную опасность для жизни и здоровья мирных жителей, нанося ущерб имуществу и животным людей;  занимаются преступными действиями, направленными против мирных жителей: кража животных, попытки незаконного лишения свободы людей, угрозы мирным жителям огнестрельным оружием, препятствовать сельскохозяйственной деятельности и т. Д.; из-за их присутствия в непосредственной близости от сел и на дорогах между общинами ограничено свободное передвижение людей; провоцируют стрельбу, которая прекращается после превентивных мер Вооруженных сил Армении. Это значит, что Вооруженные силы РА защищают права наших жителей, их жизнь и мир.

<Более того, ко всему этому добавляется тот факт, что, как официально заявляют Азербайджанские власти, их вооруженные нападения и угрозы войны направлены на оказание запрещенного международным правом влияния на процессы делимитации и демаркации границ.  Эти факты и обоснования будут направлены в международные организации>, - подчеркнул Татоян.


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