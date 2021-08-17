Вторник, 17 Августа 2021 12:42

АрмИнфо.По указу президента Российской Федерации (от 16 августа 2021г.) за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией выдающийся российский кардиохирург, академик РАН, профессор, заместитель директора по науке и инновационным технологиям ФГБУ <Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского> Баграт Алекян удостоен ордена Александра Невского.

Об этом сообщает пресс- служба посольства Армении в РФ.

<От имени Посольства поздравляем Баграта Гегамовича с высокой государственной наградой! Желаем крепчайшего здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности>, - говорится в сообщении армянской дипломатической миссии.