Вторник, 17 Августа 2021 12:04

АрмИнфо. Бывший министр обороны Армении, глава фракции <Айастан> Сейран Оганян 17 августа на внеочередном заседании парламента предложил провести обсуждение в НС с целью <развеять опасения армянского общества>.

По его словам, в результате сложившейся на армяно-азербайджанской границе ситуации, поступает крайне противоречивая информация. В связи с этим, как считает Оганян, есть необходимость в проведении подобного рода обсуждения, в любом, предпочтительном для правящей фракции, варианте - в закрытом либо открытом формате.

Данное обсуждение, по словам главы фракции, можно провести в перерыве между первым и вторым чтением внесенного на повестку законопроекта о дополнительном заборе воды из озёра Севан.

Отметим, что накануне с раннего утра и до глубокой ночи противник предпринимал провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. В результате провокаций, по сообщению Минобороны Армении один военнослужащий от снйперской пули противника погиб в направлении Ерасха, еще один получил смертельное огнестрельное ранение в ходя развязанной перестрелки в Гегаркунике.