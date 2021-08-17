Вторник, 17 Августа 2021 11:41

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 6 584 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 357 граждан (5,4%), выздоровело 269 человек, скончалось 11.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 17 августа фактическое лечение в Армении получают

6 250 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрирован 235 171 случай заражения коронавирусом (16,2%), выздоровело 223 070 человек (94,8%), скончалось - 4 713 (2%). С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 446 731 тест на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день былo зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1138