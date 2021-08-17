Вторник, 17 Августа 2021 10:52

АрмИнфо. На армяно-грузинской границе зарегистрировано очередное землетрясение.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, около 09:43 часов 17 августа был зарегистрирован подземный толчок в 13 км к северо-востоку от села Бавра. Сила подземного толчка в эпицентре составила 4 балла по МСК - 64, магнитудой 3.1, на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось в селе Бавра, Казанчи силой 2-3 балла и селе Мецаван Лорийской области - 2 балла.

Накануне МЧС сообщало, что в армяно-грузинской приграничной зоне, в 15 км на северо- восток от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 3.3. Землетрясение было зафиксировано сейсмическими службами 15 августа в 23:42 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки в эпицентре составили 4-5 баллов. Толчки силой в 3-4 балла почувствовали жители села Бавра Ширакской области РА, а также 3- бальное ощущалось в общинах Амасич, Зуйгахпюр Ширакской области и селах Мецаван и Пахахбюр Лорийской области.

Новый толчок магнитудой в 4.5 произошел уже в 16 км на северо-восток от Бавры 16 августа в 05:44. Очаг залегал на глубине в 10 км. Толчки в эпицентре составили 6 баллов. Землетрясение силой в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской и Лорийской областях, и 3-4 баллов в Тавушской области.