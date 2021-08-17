Вторник, 17 Августа 2021 10:15

АрмИнфо.Азербайджанские ВС открыли огонь в направлении Соткского перевала. Об этом на своей странице написал Омбудсмен Армении Арман Татоян.

Заметим, что позиции на этом участке находятся очень близко друг к другу, расстояние порядка 20 метров.

< Особое примечание: обстрелы ведутся с того места, где расположены ветряные мельницы. Эта территория находится в районе Сотского перевала Гегамасарской общины Гегаркуникской области (земельный участок 200 га), которую правительство РА решением от декабря 2000г. предоставило юридически зарегистрированной в РА компании и заключила договор аренды сроком на 30 лет, обеспечив государственную регистрацию прав собственности.

То есть, азербайджанские вооруженные силы незаконно находятся на территории, принадлежащей бизнес компании РА, откуда они регулярно нацеливаются на Соткский золотой рудник, общину Гегамасар и позиции Вооруженных сил Республики Армения. Кроме того, своим незаконным присутствием они нанесли бизнес компании РА убыток в размере около 5 миллионов долларов>, - отметил Татоян.

Отметим, что накануне с раннего утра и до глубокой ночи противник предпринимал провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы. В результате провокаций, по сообщению Минобороны Армении один военнослужащий от снйперской пули противника погиб в направлении Ерасха, еще один получил смертельное огнестрельное ранение в ходя развязанной перестрелки в Гегаркунике.