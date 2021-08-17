Вторник, 17 Августа 2021 10:12

АрмИнфо.Очередным пунктом в графике отпускных поездок по Армении посла России Сергея Копыркина стала Араратская область, где дипломат с семьей посетил место археологических раскопок в с.Покр Веди.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, в ходе поездки Сергей Копыркин также побывал на отдельных участках армянской границы, в т.ч. в населенном пункте Ерасх, где встретился с российскими и армянскими пограничниками Араратского погранотряда Пограничного управления ФСБ России в Армении.

Посещая одну из застав, С.П.Копыркин вместе с семьей возложили цветы к бюсту пограничника А.П.Корякова, погибшего при исполнении служебного долга в бою с проникшими с территории Турции диверсантами в 1948 г.

Отметим, что на Ерасхом направлении границы в эти дни неспокойно. Накануне, там от пули противника погиб армянский военнослужащий.