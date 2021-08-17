Вторник, 17 Августа 2021 10:02

АрмИнфо. Сотрудники Соткского золотого рудника эвакуированы с его территории, сообщает на своей странице в Facebook депутат от блока “Честь имею” Тагуи Товмасян.

“Ко мне поступает информация, что азербайджанские вооруженные силы таргетирует позиции ряда населенных пунктов Гегаркуникской области.

- Кут, Азат, Норабак, Сотк. Приграничные населенные пункты под угрозой.

- Звук взрывов в результате использования тяжелой техники нарушил право жителей на мирную жизнь.

- Сотрудники Соткского золотого рудника были эвакуированы из соображений безопасности.

- По предварительным данным, у нас двое погибших.

- Надеюсь, что ВС Армении сохранят позиционное преимущество в Гегаркуникской области.

- Утром в Ерасхе у нас была жертва”, - написала депутат.

Ранее неоднократно сообщалось, что работа Сотского рудника приостановлена - сотрудников пришлось эвакуировать, когда противник начал проводить беспорядочные выстрелы.

Группa компаний GeoProMining эксплуатирует Соткское месторождение - крупнейший рудник золота в Армении и Араратскую золотоизвлекательную фабрику в Армении. Рудник расположен на границе Гехаркуникской области и Карвачарского района (по административному делению Карабаха - Шаумянского района). После военных действий 2020 года граница прошла прямо вдоль рудника (часть его перешла под контроль Азербайджана).