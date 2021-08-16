Понедельник, 16 Августа 2021 22:34

АрмИнфо.Азербайджанские Вооруженные силы ведут прямой обстрел села Кут Гегаркуникского района. Стрельба ведется и в направлении села Норабак. Об этом сообщает Омбудсмен Армении Арман Татоян.

"Стрельба ведется интенсивно из оружия разного калибра, жители пытаются укрыться. Эти действия Азербайджанских Вооруженных сил являются преступными, прямо направлены на лишение жизни людей, подрыв безопасности и мира людей",- отметил он.

Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели солдата-срочника от пули противника в направлении Гегаркуника. А утром от выстрела азербайджанского снайпера погиб армянский офицер в направлении Ерасха (граничит с Нахиджеваном-ред.).