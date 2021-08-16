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АрмИнфо.Азербайджанские Вооруженные силы ведут прямой обстрел села Кут Гегаркуникского района. Стрельба ведется и в направлении села Норабак. Об этом сообщает Омбудсмен Армении Арман Татоян.
"Стрельба ведется интенсивно из оружия разного калибра, жители пытаются укрыться. Эти действия Азербайджанских Вооруженных сил являются преступными, прямо направлены на лишение жизни людей, подрыв безопасности и мира людей",- отметил он.
Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели солдата-срочника от пули противника в направлении Гегаркуника. А утром от выстрела азербайджанского снайпера погиб армянский офицер в направлении Ерасха (граничит с Нахиджеваном-ред.).
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|Омбудсмен Армении сигнализирует об обстреле ВС Азербайджана общины Аравус в Сюнике
|На армяно-грузинской границе произошлo два землетрясения за ночь
|Caucasus Heritage Watch бьет тревогу: Из Парка скульптур Музея изобразительных искусств Шуши исчезли экспонаты
|Азербайджан решил побряцать оружием на границе с Арменией в направлении Нахиджевана
|Двое азербайджанских военных погибли, еще трое пострадали в ДТП в Карвачаре
|Грузия вводит трехнедельный карантин из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в стране
|Армения и Литва празднуют 30-летие установления дипотношений
|В Армении вновь растет число инфицированных коронавирусом
|Командующий первым армейским корпусом покинул занимаемый пост
|Противник вновь устроил провокацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Гегаркуника
|Граждане Армении смогут вновь получать краткосрочные визы во Францию
|Первый замминистра финансов назначен замминистра обороны Армении
|Посол России посетил достопримечательности Армавирской области и ознакомился с деятельностью погранотряда ФСБ
|В МИД Армении рассказали о повестке официального визита Франсиско Бустильо Бонассо в Ереван
|Минтеруправления Армении сообщает о временной приостановке движения на участке М6, Ванадзор-Алаверди-граница Грузии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|S.O.S. Севан призывает правительство Армении и депутатов парламента отозвать решение о дополнительных попусках из Севана
|Спецдокладчики ООН: Власти Армении должны прекратить преследовать основателя Езидского центра по правам человека
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|В СК Армении возбудили уголовное дело в связи с отравлением 9 граждан в Армавирской области
|Российские миротворцы сообщили о нарушении ВС Азербайджана перемирия в Карабахе и применении ударных квадракоптеров
|Азербайджанские ВС вновь обстреляли армянские позиции в районе Ерасха
|Армянский парламент избрал председателей профильных комиссий
|Туркменистан заключил контракт с Кыргызстаном на поставку более 500 млн кВт часов электроэнергии
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|Непривитые от COVID-19 лица должны будут дважды в месяц сдавать ПЦР-тест на коронавирус - Глава Минздрава
|Эксперт: Франция пытается сопоставить свои интересы по Армении с интересами РФ
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|Иранист: Интеграция Азербайджан-Турция делает Сюник и Армению приоритетом ИРИ
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