Понедельник, 16 Августа 2021 22:30

АрмИнфо.На прошлой неделе у нас было зафиксировано на 35% больше новых случаев коронавируса по сравнению с предыдущей неделей. Очевидно, что у нас есть динамика роста. Об этом 16 августа на совещание, посвященном ситуации с коронавирусом в Армении, мерам профилактики и процессу вакцинации, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

<Теперь наша цель - сначала понять текущую ситуацию, обменяться идеями и выслушать предложения о дальнейших действиях. Также обсудить динамику, связанную с вакцинацией>, - сказал Пашинян.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян представила ситуацию с коронавирусом в Армении по состоянию на 16 августа 2021 года, констатировав, что всего с начало пандемии было зарегистрировано 234 814 случаев заболевания, 2704 человека получают лечение, 222 801 человек выздоровели, 4702 человека умерли, еще 1136 человек умерли от других причин, но были заражены коронавирусом.

Министр отметила, что эпидемическая ситуация, вызванная коронавирусом, достаточно напряженная как в мире, так и в нашем регионе, о чем говорит статистика ежедневного инфицирования по результатам тестирования.

По ее словам, на данный момент действуют 10 медицинских учреждений, в которых лечение получают 929 граждан, причем в тяжелом состоянии находится 483 человека, в крайне тяжелом- 100 граждан.

Касательно процесса вакцинации министр сообщил, что наблюдается динамика роста, и на сегодняшний день сделано более 220 000 прививок от Covid-19, из которых около 100 000 были сделаны в прошлом месяце.

Министр заверила, что поставки вакцины осуществляются на достаточном уровне, в ближайшие дни ожидается поступление новой партии. По словам Аванесяна, вакцинация от коронавируса остается наиболее эффективным способом предотвращения распространения инфекции, о чем свидетельствует тот факт, что, несмотря на рост числа заболевших в мире, в странах, где уровень вакцинации высок, уровень госпитализации из-за вируса невысок.

Она отметила, что соответствующие изменения вносятся, предусмотрено, что с 1 октября этого года лица, осуществляющие экономическую деятельность, должны будут требовать у своих сотрудников справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тест один раз в 14 дней.

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян коснулся процесса вакцинации в системе государственного управления, отметив, что на конец июля этот показатель достиг 53%.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с поддержанием мер по предотвращению распространения коронавируса, усилением контроля, продвижением процесса вакцинации и возможными ограничениями.

По словам премьер-министра, анализ статистики показывает, что эпидемическая ситуация, вызванная коронавирусом в Армении, является напряженной и необходимо ужесточить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. В частности, следует ужесточить контроль за ношением масок в закрытых помещениях. Никол Пашинян отметил, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы держать эпидемическую ситуацию под контролем, чтобы не было необходимости идти на изоляцию, как это сейчас делается в разных странах. По итогам обсуждения премьер дал поручения ответственным лицам.