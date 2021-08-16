Понедельник, 16 Августа 2021 22:24

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян на встрече с председателем Совета культурного сотрудничества Индии, депутатом верхней палаты парламента Вихаем Сахсрабхуде указал на наличие большого потенциала для армяно-индийское сотрудничества. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Министерства.

<Придаю большое значение сотрудничеству наших дружественных стран. Уверен, что совместные программы в области образования, науки, культуры, спорта и молодежи будут способствовать дальнейшему расширению и развитию двусторонних отношений. Эта встреча и обсуждения нацелены на то, чтобы активизировать и сделать двустороннее сотрудничество более эффективным>, - сказал Думанян.

Министр образования и науки с целью укрепления армяно-индийских культурных связей, предложил гостю рассмотреть возможность создания в Армении индийского культурно- образовательного центра. По словам Думаняна, центр может способствовать лучшему представлению индийской культуры в Армении и выступать в качестве платформы для обмена образовательным и культурным опытом. Продолжая тему сотрудничества в области культуры, министр образования и науки предложил сотрудничество с Национальным киноцентром Армении для реализации проектов кинопроизводства в Армении с участием индийских кинематографистов. Министр также предложил рассмотреть возможность введения государственной стипендиальной программы для армянских и индийских студентов. Он также указал на важность реализации программ, направленных на популяризацию туризма среди молодежи.

В свою очередь индийский парламентарий положительно откликнулся на предложения, подчеркнув, что нет никаких препятствий для развития армяно-индийских отношений, основанных на цивилизованных, демократических ценностях.

В этом году исполняется 75 лет независимости Индии. В этом контексте Сахсрабдухе выразил желание подарить 75 книг об Индии 75 армянским школа. По словам председателя Совета культурного сотрудничества Индии, совместные образовательные и культурные программы могут быть организованы в рамках 75-летия независимости. Чтобы больше узнать об истории друг друга в дружественных странах, Сахсрабдухе предложил также рассмотреть возможность публикации индийских книг на армянском языке на тему независимости Индии. Стороны также рассмотрели возможность программ обмена и взаимных визитов учителей.