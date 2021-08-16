Понедельник, 16 Августа 2021 22:23

АрмИнфо.Второй армянский военнослужащий за сутки погиб от пули противника.

Так, согласно Минобороны Армении, 16 августа около 18:10 подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на армяно-азербайджанской границе в направлении Гегаркуникской области.

<Военнослужащий N-й воинской части ВС РА, рядовой Арман Ованесович Акопян (2002 г.р.) в результате ожесточенной перестрелки получил смертельное огнестрельное ранение>, - сообщили в МО РА, заверив, что в ходе перестрелке противник потерял по меньшей мере трех человек.

В Министерстве обороны РА также выразили соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего.