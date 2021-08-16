Понедельник, 16 Августа 2021 22:22

АрмИнфо.Государственный департамент должен использовать все доступные инструменты, чтобы остановить агрессию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Так отреагировал американский конгрессмен США Фрэнк Паллоне на милитаристские заявления Алиева в интервью телеканалу CNN Turk.

<Обвинение в адрес Армении - явный признак недобросовестных аргументов Алиева во время и после войны в Арцахе в прошлом году. США не должны обвинять обе стороны, когда говорят о кровопролитии и нестабильности в регионе>, - написал Паллоне в своем Twitter. Ранее, Алиев в интервью телеканалу CNN Turk в очередной раз, но тщетно, попытался оправдать широкомасштабную агрессию против Арцаха, пригрозил новой войной Армении и как ни в чем не бывало заговорил о необходимости подписания мирного соглашения с РА. Он также признал решающую роль Турции в карабахской войне.

Алиев также выразил недовольство намерением России поставлять вооружение Армении. <Баку ожидает от Москвы обеспечения выполнения всех положений трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. Большая часть его положений уже реализована, но есть некоторые вопросы, которые все еще остаются открытыми. Наше ожидание заключается в этом. Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать все усилия для безопасности этого региона и предпримет шаги для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению. Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит>, - сказал Алиев. На его взгляд, армянский народ и руководство Армении этой страны смирились с новыми реалиями в регионе после 44-дневной войны, что подтвердили и парламентские выборы в этой стране.

<Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это очень беспокоит. То есть, видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению, потому что необходимости в этом нет>, - отметил Алиев, не уточнив, кому он угрожает Еревану или же Москве.