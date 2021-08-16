Понедельник, 16 Августа 2021 18:22

АрмИнфо. Посол США в Азербайджане Ли Лиценбергер прибыл в Нахиджеванскую Автономную Республику.

Как сообщает Туран, в этот же день его принял председатель Верховного Меджлиса республики Васиф Талыбов. Как сказано в сообщении Верховного Меджлиса, в ходе встречи обсуждалась реализация проектов США в Нахиджеване в сфере образования, экономики, сельского хозяйства, активизации роли женщин в обществе.

Отметим, что Нахиджеванский участок армяно-азербайджанской границы один из направлений, в котором в последний период ВС Азербайджана прибегают к провокациям. Сегодня именно в этом направлении от снайперской пули противника погиб армянский офицер.