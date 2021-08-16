Понедельник, 16 Августа 2021 17:44

АрмИнфо.Стремительное наступление движения <Талибан>, переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность.

Об этом говорится в заявлении Генерального секрeтаря ОДКБ Станислава Зася в связи с ситуацией в Афганистане.

При этом он заверил, что в ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско- афганской границе.

<Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Приоритет в деятельности Организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

Сегодня состоялись мои телефонные переговоры с Министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и Секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет>,- отметил Зась.

Вместе с тем Генсек проинформирова, что уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

<Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе>, - подытожил Зась.