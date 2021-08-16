Понедельник, 16 Августа 2021 17:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 собственные дома на переулке Азатамртикнера, собственные дома 27-97 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 собственные дома на улицах Авана 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32 на улице Манандяна, 19 на улице Ехбайрутян, 11 на улице О.Овсепян, 23, 25 на улице Чехова, 24 на улице Ехбайрутян, собственные дома на улице Араратян и на переулке Араратяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10, 12, 14 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/1, 2/2 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-17 на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10, 47 и собственные дома на улице Амбардзумяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 8, 9, 10, 11 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 31, 33, 37, 41, 43, 45 на улице Маргаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-16:00 жилые дома 13, 15, 20, 22 на улице Манандяна, 9 на улице Ехбайрутян, 11, 13 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:30 села Цахкунк и Циацан;

11:00-17:00 частично квартал ‘Чаренц”, улица Атарбекяна в городе Эчмиадзин; частично села Хоронк, Аракс, Мецамор, Акнашен, Айкашен, Джрарат и Гая;

в Авагацотнской области:

11:00-17:00 частично село Ошакан; село Воскеваз;

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Миджнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу, Алагяз, Вардаблур, Шенкани, Каниашир, Беркарат, Садунц, Цахкаовит, Хнаберд, Гегадзор, Норашен и Гегадир;

в Араратской области:

10:30-14:00 частично село Мхчян;

10:00-16:00 частично села Авшар, Айгаван; Аралзе, Зангакатун;

10:30-16:00 частично село Бюраван;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Балаовит, Гарни;

12։00-16։00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 общины Лчашен, Чкаловка, Норашен полностью, частично община Варсер, воинская часть, насосная станция, Севанское экзаменационное отделение учета службы “Дорожная полиция” (ЭОУ), здание оперативной диспетчерской службы филиала "Гегама", пункт автотехобслуживания, ООО “Ара-Арег” “Багдар“, ''Кявар-Наири“, ''Айр ев ворди Алавердяннер“, ''Сфера Сервиз“, газозаправочные станции ''Газа АМА'', ''Лев-Лен“, все абоненты зоны отдыха Лчашен-Норашен, сотовые станции компаний ''Юком“,” Веон Армения'', ''ВиваСелл–МТС " и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:00 села Лчап, Айриван полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-15։30 села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

в Ширакской области:

11։00-16։00 села Башгюх, Покр Сариар, Какавасар, Дзорашен и Сарапат в Ашоцком регионе;

в Тавушской области:

11։00-13։00 газозаправочные станции и бензозаправочные станции, компания "Веола Джур" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Гетаовит, в Иджеванском районе;

12:00-14:00 квартал “Шамахян”, квартал “Андраник'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улица Горького, ООО “Дили”, компания “ВиваСелл-МТС”, коттеджи Центрального банка и телебашня в городе Дилижан;

в Сюникской области:

11:00-16:00 село Хндзорекс и прилегающие абоненты частично.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.