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 Понедельник, 16 Августа 2021 17:39
Марианна Мкртчян

Посольство США из-за коронавирусных ограничений всё еще не оказывает визовых услуг

Посольство США из-за коронавирусных ограничений всё еще не оказывает визовых услуг

АрмИнфо. Из-за ограниченней, обусловленных коронавирусом (COVID-19) посольство США в Армении в настоящее время всё еще не оказывает услуг по выдаче обычных иммиграционных и не иммиграционных виз. Об этом говорится в сообщении посольства США в РА.

<Мы постараемся возобновить предоставление этих услуг как можно скорее, но в настоящее время не можем указать конкретную дату. Консульский отдел свяжется с заявителями напрямую, если их собеседование может быть назначено. По конкретным вопросам, связанным с визой, обращайтесь в наш консульский отдел, используя соответствующий адрес, вместо того, чтобы оставлять комментарии, связанные с визой, под сообщениями посольства>, - говорится в сообщении посольства, при этом отмечается, что для получения последней информации по этому вопросу необходимо посетить сайт посольства по следующей ссылке:  https://am.usembassy.gov/visas/.


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