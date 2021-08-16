Понедельник, 16 Августа 2021 17:04

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 августа принял спортсменов и тренеров сборной Армении, принявших участие в летних Олимпийских играх.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян поблагодарил "олимпийцев" за то, что они представляли Республику Армения на Олимпийских играх в Токио, и поздравил призеров с успешным выступлением. "Мы не выиграли золотую медаль на этой Олимпиаде, но я думаю, что мы не недовольны своим участием. Конечно, ситуация, та атмосфера, которая существует в стране, сказывается на наших спортсменах, в спорте в целом, но я думаю, что в этой ситуации мы смогли достойно себя представить", - заявил он.

Премьер призвал готовиться к следующей Олимпиаде. "Министерству образования, науки, культуры и спорта вместе с Олимпийским комитетом стоит с сегодняшнего дня составить дорожную карту к следующей Олимпиаде, чтобы решить, что делать и как это реализовать", - сказал он, отметив важность популяризации спорта.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и прошла с 23 июля по 8 августа. По данным Национального олимпийского комитета страны, Армению на Олимпиаде в Токио представляли 17 спортсменов. Они боролись за медали в вольной и классической борьбе, боксе, тяжелой атлетике, стрельбе, дзюдо, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике. Согласно НОК, всего за историю Олимпиад золотые медали завоевывали 14 представителей Армении. Олимпийская сборная Армении на 32-х летних Олимпийских играх завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали.