Понедельник, 16 Августа 2021 16:52

АрмИнфо. И.о. главы МИД Армении Армен Григорян принял участие в праздничных мероприятиях, организованных индийским посольством по случаю 75-летия независимости Индии.

В ходе своего приветственного слова Григорян отметил, что отношения между армянским и индийским народами и исторические связи уходят корнями в глубину тысячелетий. Они стали особенно активными в 17-19 веках, когда в ряде крупных городов Индии образовалась армянская община, сыгравшая активную роль в социальной, политической, экономической и культурной жизни Индии.

<Следует с удовлетворением отметить, что с момента установления дипломатических отношений Армения и Индия сумели превратить многовековые дружеские отношения в теплое межгосударственное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии>, -сказал он, указав на эффективное сотрудничество между двумя странами и на многосторонних площадках. При этом он выразил сожаление тем обстоятельством, что из-за пандемии коронавируса и азербайджано-турецкой агрессии, развязанной против Арцаха в 2020 году, не позволила Армении и Индии реализовать намеченные программы.

<Однако очевидно, что нам еще многое предстоит сделать для реализации неиспользованного потенциала двустороннего сотрудничества в политической, военной, экономической, деловой, культурной и образовательной сферах.

Мы выражаем солидарность дружественному правительству Индии и народу в деле борьбы с коронавирусом. Армения всегда поддерживала Индию в вопросах Джамму и Кашмира. В то же время мы ценим адресные заявления властей Индии относительно развязанной азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха, переброске иностранных боевиков в регион, а также посягательств на границы Армении>, - отметил Григорян.

С точки зрения активизации экономического сотрудничествам между двумя странами, армянский чиновник указал на важную роль армяно-индийской межправительственной комиссии и проведение в ближайшее время бизнес-форумов.

<Перспективным является сотрудничество между двумя странами в области информационных технологий, обороны, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры и других.

Армения внимательно следит за активным участием Индии в проекте международного транспортного коридора <Север-Юг>, и за интересом Индии к развитию порта Чабахар, связывающего его с этим проектом, и готова участвовать в реализации этого проекта>, - казал и.о. главы МИД РА.

Он также выразил благодарность правительству Индии и индийскому народу за их бережное отношение к многовековой армянской общине Индии и армянскому культурному наследию. <Мы ценим реализацию в Армении ряда программ при поддержке правительства Индии в области информационных технологий, медицины и других.

Сегодня, оглядываясь на развитие армяно-индийских отношений, можно констатировать, что Армения и Индия сформировали динамичный формат межгосударственного сотрудничества. Мы полны решимости вывести это сотрудничество на качественно новый уровень на благо наших народов и стран>, - подытожил Григорян