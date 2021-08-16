Понедельник, 16 Августа 2021 16:18

АрмИнфо.В Ереване на территории парка Буэнос- Айрес открыли памятник политическому деятелю и духовному лидеру Индии Махатме Ганди.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), на торжественной церемонии открытия памятника присутствовали заместитель министра ОНКС Ара Хзмалян, находящийся с официальным визитом в Армении председатель Совета по культурному сотрудничеству Индии, член Верхней палаты Парламента Индии Вихай Сахасрабудхе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль.

<Армяно-индийские исторические связи имеют глубокие корни. С древних времен армяне были активны в Индии в области издательского дела, экономики и торговли. И открытие памятника - свидетельство стабильности и прогресса этих отношений>, - сказал Ара Хзмалян, отметив, что сегодняшнее событие является данью уважения армянского народа к истории индийского народа.

В свою очередь Вихай Сахасрабудхе сказал, что установление памятника будет напоминать армянам и приехавшим в Армению индийцам о принципах и идеологии Махатмы Ганди. <Это будет для нас движущей силой в создании лучшего мира>, - подчеркнул он.

Выразив благодарность за открытие памятника Ганди в Ереване Посол Кишан Дан Деваль отметил, что это событие является аргументом в пользу укрепления и продолжения давних армяно-индийских отношений.

Напомним, что решение об установке памятника Ганди в Ереване было принято на заседании Совета старейшин 28 апреля 2020 года. Установку памятника приурочили к 150-й годовщине со дня рождения Ганди. Тогда сообщалось, что инициатива по установке памятника исходила от МИД Армении. Индийская сторона взяла на себя все необходимые расходы. За установку памятника проголосовали 43 члена Совета старейшин, двое воздержались.

Махатма Ганди - индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.