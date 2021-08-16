Понедельник, 16 Августа 2021 16:11

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян провел расширенное совещание, посвященное проблеме водоснабжения города Степанакерт.

Как сообщает пресс-служба президент Арцаха, руководители соответствующих структур и эксперты доложили о причинах сбоев в системе водоснабжения. В частности, было отмечено, что сложившаяся ситуация обусловлена сокращением водных ресурсов из-за уменьшения осадков по сравнению с предыдущими годами, а также с резким увеличением населения столицы из-за войны, развязанной в 2020 году против Арцаха.

Президент подчеркнул, что в настоящее время республика борется со стихийным бедствием, и в сложившейся ситуации все политические спекуляции по поводу водоснабжения необоснованны и недопустимы.

Ответственные лица доложили о проведенных работах по обеспечению питьевой водой жителей районов Степанакерта, оставшихся без воды. Было отмечено, что водоснабжение всех пунктов мойки и зон отдыха в столице уже прекращено, а районах, оставшихся без воды при поддержке Международного комитета Красного Креста устанавливаются резервуары с водой. Более того, питьевая вода доставляется населению еще и водовозами.

В качестве временного решения, Арутюнян поручил руководителям соответствующих органов увеличить количество резервуаров для воды, которые будут установлены в ближайшие дни, объем и периодичность подачи питьевой воды, а также использовать все возможности для перезапуска ранее эксплуатируемых артезианских скважин и строительства новых. Он также подчеркнул необходимость выработки долгосрочных комплексных решений возникшей проблемы.

Президент поручил как можно скорее приступить к строительству Патарского водохранилища, а также трубопровода, ведущего от реки

Патара к системе водоснабжения столицы. Строительство Патарского водохранилища даст возможность обеспечить круглосуточное

водоснабжение столицы, а также решить вопрос питьевой и оросительной воды в ряде населенных пунктов Аскеранского района.

Отметим, что жители Степанакерта вторую неделю сталкиваются с дефицитом питьевой воды из-за жары и недостатка осадков. Ввиду отсутствия осадков реки обмелели, что в свою очередь привело к опустошению водохранилищ и вызвало перебои в подаче воды в столицу Арцаха.