Понедельник, 16 Августа 2021 16:09

АрмИнфо.В следующем году Армения и Уругвай будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, и эта встреча хорошая возможность подытожить взаимодействие и наметить дальнейший вектор сотрудничества. Об этом 16 августа на встрече с министром иностранных дел Уругвая Бустильо Бонассо заявил и.о. главы МИД РА Армен Григорян.

Напомнив о том, что Уругвай стал первым государством, признавшим и осудившим в 1965 году Геноцид армян, Григорян констатировал, что множество армян, спасшихся от геноцида нашли пристанище на уругвайской гостеприимной земле.

Он также выразил благодарность Уругваю за принципиальную позицию в ходе широкомасштабной военной агрессии Турции и Азербайджана против Арцаха осень прошлого года. <Армения высоко ценит принципиальную позицию Уругвая в связи с широкомасштабной турецко-азербайджанской агрессией против Арцаха осенью прошлого года. В числе прочего, законодательный орган страны осудил вовлечение Турцией в конфликт иностранных наемников и нарушение Азербайджаном основополагающих прав человека, а также бомбежку гражданской инфраструктуры. Все это подтверждает, что не смотря на географическую отдаленность, Армению и Уругвай связывают общие ценности>, - сказал и.о. главы МИД Армении Армен Григорян. Касаясь ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, он с сожалением констатировал, что гуманитарные последствия азербайджанской агрессии против Арцаха до сих пор не преодолены.

По его словам, Армения и Арцах сталкиваются с проблемами безопасности. <До сих пор не репатриированные армянские военнопленные и гражданские лица. В этих условиях мы продолжаем надеяться на солидарность дружественных нам стран>, - сказал Григорян.

Вместе с тем он проинформировал, что в ходе состоявшейся встречи было констатировано: армяно-уругвайские отношения динамично развивается, как в двусторонней формате, так и в рамках международных площадок, по многим международным вопросам у сторон общие подходы, есть нереализованный потенциал в экономической сфере. По словам и.о. министра иностранных дел, перспективными для взаимодействия являются такие сферы как информационные технологии, банковая отрасль, управление водными ресурсами и т.д.