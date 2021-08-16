Понедельник, 16 Августа 2021 16:08

АрмИнфо. Уругвай принял решение открыть посольство в Армении. Об этом 16 августа на встрече с и.о. главы МИД РА Арменом Григоряном заявил министр иностранных дел Уругвая Бустильо Бонассо, находящийся с официальным визитом в Ереване.

Он напомнил, что между Армений и Уругваем сложились теплые и дружественные связи, которые зародились не в очень благоприятных условиях, однако они всегда подпитывались надеждой. По словам Бонассо, Уругвай, находящийся на другом конце света смог стать гостеприимным уголком, для тех, кто искал новые горизонты для себя и своих семей.

<Сегодняшняя встреча подтвердила важность углубления армяно-уругвайских двусторонних отношений и повышения их на новый уровень. Мы также вновь подтвердили приверженность таким принципам как демократия, верховенство закона, защита прав человека, мирное разрешение конфликтов, защита окружающей среды, которые. Еще раз подчеркнули важность углубления сотрудничества в политической, научно-образовательной и здравоохранительной сферах. Построения нового уровня сотрудничества в области культуры>, - сказал он.

Вместе с тем дипломат проинформировал о подписании соглашения о сотрудничестве между главными образовательными учреждениями Армении и Уругвая.

<В этот сложный период, когда мир и безопасность в регионе находятся под сомнением из-за различных конфликтов, Уругвай выразил свою обеспокоенность международному сообществу, указав на необходимость урегулирования конфликтов не силовым путем, а мирными средствами на основе международного права>, - сказал уругвайский министр.

В контексте торгово-эконмических отношений, продолжил Боннасо, было обсуждено ряд шагов по углублению сотрудничество в этой отрасли.