Понедельник, 16 Августа 2021 12:10

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5 415 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 256 новых случаев заражения (4,7%), выздоровело 188 человек, скончалось - 7.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 16 августа фактическое лечение получает 6 175 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1136.

С момента же вспышки пандемии в Армении был зарегистрирован 234 814 случаев заражения коронавирусом (16,3%), при этом выздоровело 222 801 человек (94,8%), количество летальных исходов достигло 4 702 (2%). В общей сложности в стране провели 1 440 147 тестов на коронавирус.