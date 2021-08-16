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АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5 415 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 256 новых случаев заражения (4,7%), выздоровело 188 человек, скончалось - 7.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 16 августа фактическое лечение получает 6 175 человек.
Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1136.
С момента же вспышки пандемии в Армении был зарегистрирован 234 814 случаев заражения коронавирусом (16,3%), при этом выздоровело 222 801 человек (94,8%), количество летальных исходов достигло 4 702 (2%). В общей сложности в стране провели 1 440 147 тестов на коронавирус.
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|Caucasus Heritage Watch бьет тревогу: Из Парка скульптур Музея изобразительных искусств Шуши исчезли экспонаты
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|Командующий первым армейским корпусом покинул занимаемый пост
|Противник вновь устроил провокацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Гегаркуника
|Граждане Армении смогут вновь получать краткосрочные визы во Францию
|Первый замминистра финансов назначен замминистра обороны Армении
|Посол России посетил достопримечательности Армавирской области и ознакомился с деятельностью погранотряда ФСБ
|В МИД Армении рассказали о повестке официального визита Франсиско Бустильо Бонассо в Ереван
|Минтеруправления Армении сообщает о временной приостановке движения на участке М6, Ванадзор-Алаверди-граница Грузии
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|S.O.S. Севан призывает правительство Армении и депутатов парламента отозвать решение о дополнительных попусках из Севана
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|Азербайджанские ВС вновь обстреляли армянские позиции в районе Ерасха
|Армянский парламент избрал председателей профильных комиссий
|Туркменистан заключил контракт с Кыргызстаном на поставку более 500 млн кВт часов электроэнергии
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|Эксперт: Франция пытается сопоставить свои интересы по Армении с интересами РФ
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