Понедельник, 16 Августа 2021 11:20

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана прибегли к очередной провокации в районе Черного озера (Сев Лич) Сюникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Согласно армянскому оборонному ведомству, таким образом противник попытался обеспечить продвижение позиций.

<Армянские подразделения предприняли контр действия, в результате чего противник был отброшен на исходные позиции. В результате перестрелки у противника есть потери, как минимум один человек. С армянской стороны пострадавших нет>, - подытожили в МО РА. Заметим, что ВС Азербайджана еще 12 мая текущего года незаконно вторглись на территорию Армении, и продвинулась на несколько километров в глубь страны в районе Черного озера. До сих пор несколько сот азербайджанских военных продолжают незаконно находиться на территории Черного озера.