Понедельник, 16 Августа 2021 11:19

АрмИнфо. По положению на 15 августа в Армении от коронавируса вакцинировалось 220 236 граждан. Как говорится на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбук, из общего числа вакцинированных граждан, первый компонент вакцины получили 144 573 человека, и соответственно второй- 75 663.

Минздрав напоминает, что сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений препараты российского производства (Спутник V), британо­шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак). Вакцинироваться в Армении могут и иностранные граждане. Вакцинация производится (бесплатно) ежедневно в организациях первичной охраны здоровья, а в выходные дни установлен специальный рабочий график - с 10:00 до 16:00 .

Напомним, что ранее глава Минздрава РА Анаит Аванесян сообщала, что к концу 2021 года предусмотрено вакцинировать 20% населения Армении.

Отметим, что по положению на 11:00 16 августа в общей сложности, в Республике было выявлено 234 814 случаев заражения коронавирусом, что составляет 16,3% от числа граждан, сдавших тест. При этом количество выздоровевших достигло 222 801 (94,8%), летальных исходов - 4702 (2%).