Понедельник, 16 Августа 2021 10:38

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян сигнализирует об обстреле ВС Азербайджана общины Аравус Сюникской области.

<Сегодня рано утром Защитнику прав человек Армении поступили сигналы о том, что азербайджанские Вооруженные силы вели обстрел в направлении села Аравус в Сюникской 00:00 до 01:00. Эту информацию Защитнику прав человека подтвердили жители села, заявив, что по позициям Вооруженных сил Армении велась прямая стрельба.

Речь идет именно о той части села Аравус, где азербайджанские Вооруженные силы расположены в нескольких сотнях метров от жилых домов. Непосредственно перед ними расположены Вооруженные силы Армении, которые выполняют функцию защиты жизни и безопасности жителей>, - говорится в ночном сообщении Омбудсмена РА.

При этом он сообщил, что согласно собранным аппаратом Защитника прав человека фактам, стрельба со стороны азербайджанских военнослужащих прекратилась после прибытия органов общины Тех, командования 1-го армейского корпуса Армении, Пограничной службы России. <Сегодняшняя стрельба азербайджанских ВС в направлении села Аравус является преступлением, нарушает нормальную, мирную жизнь и безопасность людей. Эти факты доказывают, что присутствие азербайджанских военнослужащих в непосредственной близости от армянских сел, на дорогах между населенными пунктами, нарушает право людей на жизнь. Они нарушают права человека, свободу передвижения и другие жизненно важные права. Очевидно, что права людей могут быть обеспечены только в условиях создания зоны безопасности>, - подчеркнул Татоя