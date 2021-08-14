Суббота, 14 Августа 2021 18:01

АрмИнфо. Азербайджан решил побряцать оружием на границе с Арменией в направлении Нахиджевана.

Так, согласно азербайджанским СМИ, в частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахиджевана, дислоцированных на передовой, проходят тактико-специальные учения. Зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и навыки практической стрельбы.

<Меняющаяся оперативная обстановка во время современного общевойскового боя требует от всего личного состава высокой маневренности зенитно-артиллерийских подразделений. С этой целью отрабатываются задачи по уничтожению в короткие сроки воздушных целей из артиллерийских установок и передислокации в сложных горных условиях. В ходе учений также проводятся практические стрельбы по наземным целям>, - отмечают источники со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Заметим, что азербайджанская сторона в последний период предпринимает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения войск с Арцахом. Цель провокаций, добиться желаемых уступок и оказать давление на приграничное население как Армении, так и Арцаха.