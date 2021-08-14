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АрмИнфо. Азербайджан решил побряцать оружием на границе с Арменией в направлении Нахиджевана.
Так, согласно азербайджанским СМИ, в частях ПВО Отдельной общевойсковой армии Нахиджевана, дислоцированных на передовой, проходят тактико-специальные учения. Зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и навыки практической стрельбы.
<Меняющаяся оперативная обстановка во время современного общевойскового боя требует от всего личного состава высокой маневренности зенитно-артиллерийских подразделений. С этой целью отрабатываются задачи по уничтожению в короткие сроки воздушных целей из артиллерийских установок и передислокации в сложных горных условиях. В ходе учений также проводятся практические стрельбы по наземным целям>, - отмечают источники со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Заметим, что азербайджанская сторона в последний период предпринимает провокации на разных участках армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения войск с Арцахом. Цель провокаций, добиться желаемых уступок и оказать давление на приграничное население как Армении, так и Арцаха.
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|Эксперт: Франция пытается сопоставить свои интересы по Армении с интересами РФ
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|Иранист: Интеграция Азербайджан-Турция делает Сюник и Армению приоритетом ИРИ
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|Премьер-министр Армении заверил в отсутствии территориальных претензий
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|Ардшинбанк удостоен награды Asian Banking & Finance Awards 2021 года, как лучший розничный банк Армении
|В первом полугодии 2021 года СК Армении расследовано 1294 уголовных дела коррупционного характера
|В Армении число активных случаев коронавируса приближается к отметке в 6 тыс.
|Омбудсмен Армении подчеркнул недопустимость ограничения деятельности журналистов в стране
|ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня в направлении Ерасха
|МИД Армении обвинил Азербайджан в распространении очевидной лжи по договоренностям от 9 ноября
|МО РА об основных вопросах повестки армяно-российских переговоров
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Азербайджан выразил ноту протеста Ирану из-за якобы поездок иранских грузовиков в Арцах
|Одна из крупнейших компаний-лоукостеров в Европе запускает рейсы Вильнюс-Ереван
|Министр обороны Армении на встрече с российским коллегой подчеркнул недопустимость азербайджанских провокаций
|Константин Затулин призвал армянские телеграмм-каналы соблюдать антифейк-гигиену
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|Ваге Даниелян освобожден от должности врио замминистра юстиции Армении
|Охрана и безопасность парламентариев не имеет цены: депутат партии власти
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