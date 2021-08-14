<30 лет назад, 14 августа было подписано соглашение о межгосударственных отношениях между Армений и Литвой. Мы горды тем, что именно Литва первая в мире признала независимость Республики Армения. Мы были вместе в нашей борьбе за свободу, и сегодня нас связывают общие ценности демократии и верховенства закона>, - отмечается в заявлении посольства Литвы в Армении.

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