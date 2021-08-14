Суббота, 14 Августа 2021 10:44

АрмИнфо.Азербайджанские ВС 13 августа обстреляли из разнокалиберного оружия армянские позиции на армяно-азербайджанской границе в направлении Гегаркуникской области РА.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, инцидент произошел в период с 22:00 до 22:40.

<В результате ответных действий армянских ВС огонь противника был подавлен. С армянской стороны погибших нет. По положению на 23:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная>, - отмечалось в сообщении МО РА.

Стоит также заметить, что накануне в сеть был выложен видеоролик предположительно с боев на армяно-азербайджанской границе в направлении Вардениса, произошедших в последние дни.