Пятница, 13 Августа 2021 19:45

АрмИнфо.В рамках своего отпуска посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с семьей продолжают знакомиться с достопримечательностями Республики.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, 12 августа они посетили Армавирскую область, где осмотрели ряд достопримечательностей, среди которых расположенная в селе Багаран церковь Святой Шушаник (X век) и храм Святой Троицы, построенный в VI веке.

В ходе поездки Сергей Копыркин также посетил Армавирский погранотряд Пограничного управления ФСБ России в Армении и находящиеся на армяно-турецкой границе заставы и посты. Встретился с российскими и армянскими пограничниками, ознакомился с выполняемыми ими задачами и с тем, как они несут совместную службу, охраняя рубежи Республики.