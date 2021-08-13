Пятница, 13 Августа 2021 18:30

АрмИнфо. В МИД Армении рассказали о повестке официального визита министра иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо Бонассо в Ереван и уровне армяно-уругвайских отношений.

Так, согласно МИД РА, Бонассо прибудет в Ереван 16 августа. В рамках визита запланированы его переговоры в МИД Армении, предусмотрены также встречи с премьер-министром, главой парламента и Католикосом всех армян.

В МИД Армении также рассказали о характере двусторонних отношений. Официальный Ереван напомнил, что именно Парламент Уругвая первым в 1965 году официально признал Геноцид армян.

Дипломатические отношения были установлены 27 мая 1992 года. А в 1996 году посольство Армении в Аргентине по совместительству аккредитовалось в Уругвае. В 1997-2019 года в Ереване действовало почетное консульство Уругвая. А уже в 2019 году в Армении открылось Генконсульство Уругвая, которое возглавил Эдуардо Росенброк. Действует упрощенный визовый режим для граждан двух стран. Армения и Уругвай активно взаимодействуют на международных площадках, налажено тесное сотрудничество на парламентской платформе. Армянская община Уругвая активно вовлечена в общественно-политическую жизнь страны.

В Монтевидео есть площадь <Армения>, где установлен мемориальный хачкар, посвященный жертвам Геноцида армян. В прибрежном городе Пириаполис также есть площадь под названием <Армения>. В то же время в Ереване есть площадь имени Уругвая.