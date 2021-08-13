Пятница, 13 Августа 2021 18:29

АрмИнфо. С целью ремонта аварийного железнодорожного переезда, проходящего через автомагистраль М6 -Ванадзор-Алаверди-граница Грузии, с 16 по 29 августа движение транспортных средств на данном участке будет приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур.

Для проезда в направлении Алаверди или Баграташена и обратно предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами - Степанаван-Яхдан-Кохес-Одзун-М6 и Иджеван-Ноемберян-М6.

Согласно источнику, строительные работы осуществляются в рамках программы восстановления и улучшения автодороги межгосударственного значения М6, Ванадзор-Алаверди-граница Грузии.