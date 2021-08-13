Пятница, 13 Августа 2021 18:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-13:00 собственные дома 215, 217, 219 на улице Хоренаци;

11:00-17:00 жилые дома 52,54, 54А на пр. Тиграна Меца 3, 3А, 5 на переулке; собственные дома на улицах Авана 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 132-169 на 7-ой улице Норка, собственные дома на 1-ом переулке 17-ой улицы Норка в Норк Мараше; собственные дома на улице Давида Бека на прилегающих территориях, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 158/1 на улице Антараин, жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца, 10, 12, 14 на улице Адонца, 2-2/2 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19-21 на улице Н.Тиграняна, собственные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 33, 35 на улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 8, 9, 10 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 31, 33, 37, 41, 43, 45 на улице Маргаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20, 22, 22/2, 22а, 22/3, 24а на пр. Багратуняца, 23, 34 на улице Манандяна, 10, 10/1 на улице О.Овсепяна, собственные дома на улице и переулках Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Авагацотнской области:

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Миджнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу, Алагяз, Вардаблур, Шенкани, Каниашир, Беркарат, Садунц, Цахкаовит, Хнаберд, Гегадзор, Норашен и Гегадир;

в Араратской области:

10:00-13:00 села Даштакар, Шагап;

10:00-16:00 частично села Урцадзор, Таперакан;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Артаван, Сараван, Сараландж, Угедзор, улица Еркрабаннери города Вайк, Джермукское шоссе, частично квартал “Чайкенди”, станции сотовых операторов “Г-Телеком'', ''Веон Армения’’, ''Юком'' в селе Сараван, общественный абонент "Лидиан Армения’’;

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

10:00:17:00 жилые дома 20 на улице Анрапетутяна, 1 на ул. Пионеракан, 1, 3 на улице Гарни, абоненты на территории Центрального рынка в городе Абовян;

11։00-16։00 села Касах, Нор Гюх, Котайк, ООО "Лусин", квартал “Ин Гомер”, квартал Гаражнер, квартал “Ин Манкапартез”, Северный квартал, неврологическая больница, “Гранит Д.Дз”, квартал ‘Котеджнер”, квартал ''Цирананоц'', ООО "Ереван Джрмух", квартал “Муш” и прилегающие к нему абоненты (не являющиеся жильцами),

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж, Гарни;

12։00-13։00 6-ой, 7-ой, 8-ой микрорайоны, квартал “Кентрон”, мэрия Абовяна, Центральный автовокзал, “Айпост”, “РосТелеком” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։30 зона отдыха "Гегастар", прилегающая к магистрали Лчашен-Гавар, ООО ''Асфальтбетоне харнурд”, ООО ''ЕР-РУ’’, “Аэмси'', ООО ''Арлпирис" и прилегающие общественные абоненты;

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Парни, Лернаван, Джрашен, Сарамеч и квартал “Италакан” города Спитак;

в Ширакской области:

11։00-17։00 села Заришат, Алвар, Бердашен, Арденис, Агворик, Пахакн Амасийского региона, молочный завод “Воске сер”, Национальный парк “Арпи”, пограничные заставы и прилегающие операторы сотовой связи;

в Тавушской области:

12:00-14:00 ООО ''Дили", "Г-Телеком", коттеджи Центрального банка, телебашня, квартал “Шамахян”, квартал “Андраника” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:20-11:50 села Андокаван, Гиратаг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично улицы Бакунца, Авангард, Галстян, Ервандунинери, Саряна, Сатяна в городе Горис;

11:00-17:00 село Бардзраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Ашотаван;

14:00-17:00 частично улицы Бакунца, Г.Нжде, Гетапян, Горис гюх, Авит-Бек, Тандзун дзор, Сатяна в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.