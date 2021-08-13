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 Пятница, 13 Августа 2021 17:59
Марианна Мкртчян

S.O.S. Севан призывает правительство Армении и депутатов парламента отозвать решение о дополнительных попусках из Севана

S.O.S. Севан призывает правительство Армении и депутатов парламента отозвать решение о дополнительных попусках из Севана

АрмИнфо. Инициатива призывает вновь сформированные правительство Армении, депутатов Национального Собрания проявить волю и отозвать решение о дополнительном водозаборе из озера Севан.

Так, в заявлении инициативы, подписанное рядом организацией, занимающихся защитой экологии, напоминается, что 6 августа правительство РА приняло решение разрешить увеличение попусков из Севана до 75 млн кубометров.  И в качестве обоснования отмечался факт частичного устранения дефицита оросительной воды земель, находящихся под контролем ирригационных систем, питаемых от системы деривации Севан-Раздан.

<При обсуждении законопроекта приводятся данные о заполненности водохранилищ, резком снижении стока воды в реках Мармарик, Раздан, Касах и Азат из-за жаркой погоды и небольшого количества осадков.

В ходе обсуждения законопроекта была предоставлена информация о поливном сезоне: раннем начале, маловодных территориях и т. д. Поднимался даже вопрос о целевом использовании выручки от продажи дополнительной электроэнергии. Однако ни слова не было сказано о последствиях дополнительного водозабора для озера Севан, которое уже имеет отрицательный баланс. Ни слова не было сказано о том, что вода в Севане цветет вот уже несколько лет, и что только повышение уровня воды может спасти озеро от процесса заболачивания>, - отмечает инициатива.

Касаясь проблем, связанных с дефицитом оросительной воды, экологи констатировали, что проблема не нова и прогресса в разрешении этого вопроса нет, о чем свидетельствует и принятое правительством решение от 22 июля текущего года.  Они обратили внимание на то, что это решение правительство вновь доказывает отсутствие прогресса в предотвращении чрезмерной эксплуатации водных ресурсов в Араратском артезианском бассейне.

<Как и 4-5 лет назад, сегодня, по официальной информации, из артезианского бассейна Араратской долины откачивается 1,6 миллиарда кубометров воды вместо допустимых 1,1 миллиарда кубометров. 809 миллионов кубометров этой воды сливается в дренажную систему, вытекает из страны, нарушая работу и самих дренажных систем.  Между тем, высыхающие поля жителей Араратской долины остались без воды, и вся надежда на 170 миллионов кубометров воды из Севана, которая не полностью доходит из-за потерь в оросительной системе.

Вместо того, чтобы минимизировать эти потери, вместо того, чтобы принять меры по улучшению природоохранных функций водосбора озера Севан, благодаря около 100 миллионов кубометров дополнительных попусков из озера в 2017 году; и 40 миллионов кубометров в 2018 году,

1.4 млрд драм из общей суммы выручки от продажи электроэнергии, вырабатываемой на Севанско-Разданском гидро каскаде, в размере 1,6 млрд 481 млн драмов, было направлено на приобретение и использование водомерного оборудования, оснащенного системой SCADA>, - отмечают члены инициативы.  Экологи также напомнили, что в 2019 году Национальное Собрание РА приняло закон <О внесении изменений в Закон об утверждении годовых и комплексных планов восстановления, сохранения, воспроизводства и использования экосистемы озера Севан>, согласно которому дополнительный забор воды из озера запрещен при отрицательном балансе озера.

Отмечается, что дополнительный забор воды из озера Севан может быть обеспечен в случае засухи, что утверждено Правительством.  <В 2021 году правительство Армении не принимало такого решения. Поэтому решение исполнительной власти о дополнительном водозаборе из Севана противоречит законодательству РА.

Мы призываем к незамедлительным действиям, прежде всего, для обеспечения нормального орошения земель Араратской долины столкнувшихся с дефицитом воды, путем прямого запрета на использование воды из глубоких колодцев Араратской долины, чтобы остановить водопользование со стороны 7 известных рыбных хозяйств, получивших незаконные разрешения до урегулирования ситуации, вполть через суд.  Мы призываем обеспечить положительный баланс в озере Севан>, - потужили в .

Под письмом подписались более одного 10 организаций, занимающихся экологическими проблемами.

Ранее, правительство РА пошло на увеличение максимального показателя попуска воды со 170 млн куб.м до 245 млн.куб.м.  Напомним, что 6 декабря 2019 года Национальное собрание РА на заседании 6 декабря во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан" и заявило, что впредь правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан.  Отмечалось, что, согласно действующему законодательству, годовые попуски из озера не должны превышать 170 млн куб.м.  Однако, начиная с 2012 года, правительство ежегодно обращалось в парламент с предложениями об увеличении объемов забора воды. В итоге в 2012, 2014, 2017, 2018 годах из озера был осуществлен водозабор, почти в два раза превышающую установленную норму, в результате чего озеро недобрало 1,5 млрд куб.м воды. Как итог, снижение уровня озера привело к угрозе его заболачивания.  В первом чтении предлагалось установить максимальный предел забора воды из озера в 170 млн куб.м.  Однако затем после длительных обсуждений было принято решение о том, что при засухе правительство страны получит право на обращение в парламент с предложением о дополнительных попусках воды, и по этому запросу должен будет приниматься отдельный закон. При этом, исполнительный орган должен будет документально обосновать свою просьбу.

Озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В длину, с северо-запада на юго-восток, озеро простирается более чем на 70 километров, а площадь его водного зеркала достигает почти 1,5 тысячи квадратных километров. Из озера берет начало единственный исток - река Раздан (приток Аракса), при этом в него впадает 28 рек, суммарная площадь бассейнов, которых составляет 2776 кв. километров. К 2030 году уровень озера будет повышен до оптимальных 1903,5 м. 


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